Собянин: Начался прием заявок на онлайн-конкурс турмаршрутов «Покажи Москву!»

В рамках конкурса доступно пять тем Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале, в столице стартовал прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов под названием «Покажи Москву!».
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