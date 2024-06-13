Прогнозы на 2024 год: Взгляд пророков и учёных на будущее России Ирэн ОрлонскаяВ своей теории исторических циклов автор Григорий Кваша делает предсказание о том, что 2024 год будет «антитрендовым» и для США он будет временем растерянности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии