👩🚒 Медицинские работники МЧС вместе с коллегами отмечают свой профессиональный праздник Они борются за жизни людей во время чрезвычайных происшествий наравне с сотрудниками МЧС.
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👩🚒 Медицинские работники МЧС вместе с коллегами отмечают свой профессиональный праздник Они борются за жизни людей во время чрезвычайных происшествий наравне с сотрудниками МЧС.