Ландо Норрис: Ферстаппен — последний, от которого я жду уступок на трассе

Ландо Норрис: Ферстаппен — последний, от которого я жду уступок на трассеMcLarenГонщик McLaren Ландо Норрис доволен проведённым Гран При Японии, где он и его напарник Оскар Пиастри заняли второе и третье места.
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