Мужчину с множественными переломами после ДТП в Касимове спасли в ОКБ

У пострадавшего диагностировали множественные переломы костей в области лица и ног. Сначала пациенту помогали в Касимовском ММЦ, но вскоре приняли решение о переводе его в ОКБ, так как случай оценили как «сложный».
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