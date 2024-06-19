В Пхеньяне прошли российско-корейские переговоры: о чем говорили лидеры государств

ПХЕНЬЯН, 19 июня, ФедералПресс. Российско-корейские переговоры в широком составе прошли в Пхеньяне. Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении СВО, а Владимир Путин в свою очередь сообщил о фундаментальном документе, который ляжет в основу отношений между КНДР и Россией.