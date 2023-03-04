Бородавко об аналоге «Тур де Ски» в России: «Федерация думает об этом. Вяльбе уже предложила провести мини-тур на одном из этапов Кубка России»

Юрий Бородавко допустил, что в России появится аналог лыжного «Тур де Ски». – Если помечтать о новых форматах – мы можем рассчитывать на проведение тура в России в стиле «Тур де ски», городские гонки, что-то еще? – Турниры однозначно нужно развивать, «Тур де ски» – хорошее решение, одна из возможных форм.
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