Разгром турецкой армии при Нигоети и на реке Чолок Общая ситуацияВ ходе кампании 1853 года турецкое командование хотело использовать заметное преимущество в силах и развить широкое наступление на Кавказе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Разгром турецкой армии при Нигоети и на реке Чолок Общая ситуацияВ ходе кампании 1853 года турецкое командование хотело использовать заметное преимущество в силах и развить широкое наступление на Кавказе.
Свежие комментарии