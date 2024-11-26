США планируют сократить финансирование чипов Intel в размере $8,5 млрд до уровня ниже $8 млрд

Правительство США сокращает предложенный Intel федеральный грант в размере 8,5 млрд долларов на производство чипов до менее чем 8 млрд долларов, частично из-за контракта на 3,5 млрд долларов, который Intel заключила на производство чипов для Пентагона, сообщает New York Times.