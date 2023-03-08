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Жамнов о матче на льду Байкала: «У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке»

Алексей Жамнов поделился впечатлениями от озера Байкал. 8 марта на льду озера прошел матч с участием ветеранов отечественного хоккея.

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