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"Лохматый воин": В Херсонской области собака спасла группу русских военных

"Лохматый воин": В Херсонской области собака спасла группу русских военных

Царьград Фото: коллаж Царьград Собака по имени Победа, оказавшая помощь русским военным в преодолении минных полей в Херсонской области, стала золотым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь", также известной как "Лохматый Оскар".

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Комментарии
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Амара Карпова
Спасибо четвероногому👍❤️❤️❤️
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