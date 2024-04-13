Кто родился 13 апреля: чемпион по кондитерскому мастерству, король шансона и «Кармэн на коньках»

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. В субботу, 13 апреля, день рождения отмечают фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка, известный кондитер Ренат Агзамов и знаменитый во всем мире шансонье Михаил Шуфутинский.
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