Кто родился 13 апреля: чемпион по кондитерскому мастерству, король шансона и «Кармэн на коньках»

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. В субботу, 13 апреля, день рождения отмечают фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка, известный кондитер Ренат Агзамов и знаменитый во всем мире шансонье Михаил Шуфутинский.