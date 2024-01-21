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Узбекскую диаспору успокоили. Теперь другая требует извинений от Толстого

Узбекскую диаспору успокоили. Теперь другая требует извинений от Толстого

Правоохранительные органы сработали сразу после сигнала. И дело уголовное завели, и в СИЗО вот этого гражданина доставили: Это тот самый «глава всех узбеков» России Усман Баратов, который сначала довольно в дерзкой форме потребовал, чтобы в нашей стране не упоминалось слово «русский», потому что все мы — россияне, а когда получил от русских критику на свое […].

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