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Пронедра

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Цены на газ в Европе снизились впервые за 5 лет

Цены на газ в Европе снизились впервые за 5 лет Европейские цены на природный газ продолжили падение, опустившись ниже отметки в 50 евро впервые с января в конце недели.

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