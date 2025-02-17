Цены на газ в Европе снизились впервые за 5 лет Европейские цены на природный газ продолжили падение, опустившись ниже отметки в 50 евро впервые с января в конце недели.
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Цены на газ в Европе снизились впервые за 5 лет Европейские цены на природный газ продолжили падение, опустившись ниже отметки в 50 евро впервые с января в конце недели.
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