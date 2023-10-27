Кейт Бланшетт обвинили в нанесении ущерба прибрежной среде из-за строительства нового дома на берегу моря

Кейт Бланшетт и её супруга, драматурга Эндрю Аптона, обвинили в нанесении ущерба морским обитателям и прибрежной среде после того, как они приобрели два участка общей стоимостью почти 3 млн фунтов стерлингов (около 3 635 200 долларов) в Моган-Порте в Корнуолле (Великобритания) и начали масштабное строительство.