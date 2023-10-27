SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

514 подписчиков

Кейт Бланшетт обвинили в нанесении ущерба прибрежной среде из-за строительства нового дома на берегу моря

Кейт Бланшетт обвинили в нанесении ущерба прибрежной среде из-за строительства нового дома на берегу моря

Кейт Бланшетт и её супруга, драматурга Эндрю Аптона, обвинили в нанесении ущерба морским обитателям и прибрежной среде после того, как они приобрели два участка общей стоимостью почти 3 млн фунтов стерлингов (около 3 635 200 долларов) в Моган-Порте в Корнуолле (Великобритания) и начали масштабное строительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх