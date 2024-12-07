Какое оружие красноармейцев мечтали заполучить солдаты вермахта

Фашисты со временем оценили не только доблесть военнослужащих РККА, но то, с чем они сражаются. Предпочтение ППШ Давид Болотин, автор монографии «Советское стрелковое оружие за 50 лет» объясняет, почему немцы в Великой Отечественной войне охотно пользовались советскими пистолетами-пулеметами Шпагина, более известными как ППШ (в Сети можно найти множество архивных снимков того времени, где немцы позируют с этим трофейным оружием).