В России планируют возродить автобренд «Запорожец»

В России возникла идея о возобновлении производства автомобилей под брендом «Запорожец». Дмитрий Ворона, член комитета Совета Федерации по экономической политике, высказал предложение о необходимости воскрешения этой легендарной советской марки в интервью Парламентской газете.
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