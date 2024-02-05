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Закон, порядок, государство

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Бесплатные программы профобучения и переподготовки для участников СВО и их семей

Бесплатные программы профобучения и переподготовки для участников СВО и их семей

Учебный центр профсоюзов приглашает участников СВО и членов их семей бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по 24 направлениям, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

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