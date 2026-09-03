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«Я стал беднее, но счастливее»: что Кирилл Серебренников потерял после отъезда из России — и что получил взамен

«Я стал беднее, но счастливее»: что Кирилл Серебренников потерял после отъезда из России — и что получил взамен

Кирилл Серебренников сегодня живет и работает совсем не так, как еще несколько лет назад. Режиссер, который когда-то руководил московским «Гоголь-центром», создавал спектакли для ведущих российских сцен и был одной из самых заметных фигур отечественного театра, теперь строит карьеру преимущественно в Европе.

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