Всех читателей блога на фронте и в тылу поздравляю с 80 годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне/Текущая война на Украине это не только война с бандеровщиной и прокси-силами США и НАТО, это в том числе и борьба на нашу Победу, которую Советский Союз одержал 80 лет назад, и которую пытаются нивелировать и уничтожить, переписав историю, вымарав память и уничтожить ее материальные свидетельства на захваченных территориях.