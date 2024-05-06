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В Москве накрыли подпольный цех по производству поддельной бытовой химии

В Москве накрыли подпольный цех по производству поддельной бытовой химии

В Москве нелегалы вручную смешивали поддельную бытовую химию в подпольном цехе В Москве сотрудники полиции накрыли подпольный цех, где нелегалы вручную смешивали и разливали в упаковку поддельную бытовую химию.

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