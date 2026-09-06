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Нидерланды вывезли золотой запас из Нью-Йорка на фоне геополитической напряжённости

Цен­траль­ный банк Нидер­лан­дов (DNB) высту­пил с офи­ци­аль­ным заяв­ле­ни­ем, соглас­но кото­ро­му финан­со­вый регу­ля­тор завер­шил мас­штаб­ную опе­ра­цию по пере­ме­ще­нию наци­о­наль­но­го золо­то­го запа­са.

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