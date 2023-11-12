Прививочная кампания против гриппа продлится в Алтайском крае до конца года

Запас вакцины в регионе на сегодня составляет более 175 тысяч доз Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае продлится до 30 декабря, но привиться можно будет и после этого, сообщили в правительстве региона.
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