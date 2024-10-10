Как правильно толковать значение карты Таро в разных положениях и сочетаниях

Таро — это не просто набор карт, а целая вселенная, где каждый аркан наполнен многозначным смыслом. Даже такие карты, как Дьявол, Страшный Суд и Смерть, несут в себе не только пугающие, но и глубокие значения.
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