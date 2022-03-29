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Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ – ее впервые сделали размером с фургон

Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ – ее впервые сделали размером с фургон

Роберто Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ. Сборная Италии уступила Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыков, завершающих отбор к ЧМ-2022 в Катаре.

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