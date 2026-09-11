Сталинская премия: сколько давали лауреатам в пересчете на современные деньги

Учрежденная в декабре 1939 года Сталинская премия стала высшей формой поощрения в СССР. Это была не просто почетная грамота или нагрудный знак из чистого золота, а реальный финансовый капитал, моментально превращавший советского ученого, инженера или писателя в миллионера.
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Кого вы считаете любовницей? Из пересня ниже:Абсолютным рекордсменом по числу Сталинских премий стал авиаконструктор Сергей Ильюшин, собравший 7 наград. Сразу за ним идёт большая группа выдающихся советских деятелей, которые получали премию по 6 раз. Среди многократных лауреатов выделяются рекордсмены в различных сферах: Искусство и литература (по 6 премий) Константин Симонов — поэт, писатель и драматург (самый титулованный литератор, получавший премии за стихи, прозу и пьесы).Сергей Прокофьев — композитор и пианист.Иван Пырьев и Юлий Райзман — кинорежиссёры художественного кино.Илья Копалин — режиссёр документального кино.Николай Охлопков — актёр и театральный режиссёр.Николай Боголюбов — артист театра и кино.Марина Ладынина и Алла Тарасова — знаменитые советские актрисы. (по 6 премий) Александр Яковлев — авиаконструктор.Артём Микоян и Михаил Гуревич — создатели истребителей «МиГ». 5 премий: писатель Александр Корнейчук. 4 премии: поэт и переводчик Самуил Маршак, физик Лев Ландау, создатель танков Т-34 Михаил Кошкин (посмертно).3 премии: писатель Алексей Толстой, поэт Александр Твардовский, детский поэт Сергей Михалков.
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