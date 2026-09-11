Сталинская премия: сколько давали лауреатам в пересчете на современные деньги

Учрежденная в декабре 1939 года Сталинская премия стала высшей формой поощрения в СССР. Это была не просто почетная грамота или нагрудный знак из чистого золота, а реальный финансовый капитал, моментально превращавший советского ученого, инженера или писателя в миллионера.