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Царьград

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После отставки Шойгу позвонили с фронта. Стешин перевёл сказанное с матерного

После отставки Шойгу позвонили с фронта. Стешин перевёл сказанное с матерного

По словам Дмитрия Стешина, после отставки Шойгу ему позвонили с фронта. Военкор перевёл сказанное с матерного.

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