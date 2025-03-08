Стало известно об опасности использования общественных зарядок для телефонов

Использование общедоступных зарядных станций может обернуться заражением вашего девайса вредоносным программным обеспечением и компрометацией личных данных, предостерегает доктор технических наук Елена Максимова, заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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