Киргизия надеется что для неё РФ не усложнит условия трудовой миграции

Возможные для России дополнительные ограничения на трудовую деятельность иностранных граждан не должны касаться граждан Киргизии, которая является членом ЕАЭС, заявил заместитель председателя правительства Киргизии Эдиль Байсалов 3 августа на своей странице в соцсети.