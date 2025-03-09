Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона

ВМ

Владимир Моргунов

ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ЧУСТВО ПЕТУШКА, НУЖНА НАША БЫСТРАЯ, ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧЕАЯ ПОБЕДА В СВО !!!! ПСИХОАНАЛИТИКИ СО СТУДЕНТАМИ МЕДИКАМИ ПУСТЬ ПРИСТУПЯТ ПОСЛЕ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА !!!