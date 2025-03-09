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Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона

Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что для понимания действий президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России скорее необходимы психоаналитики, нежели политические эксперты.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ЧУСТВО ПЕТУШКА, НУЖНА НАША БЫСТРАЯ, ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧЕАЯ ПОБЕДА В СВО !!!! ПСИХОАНАЛИТИКИ СО СТУДЕНТАМИ МЕДИКАМИ ПУСТЬ ПРИСТУПЯТ ПОСЛЕ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА !!!
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