Эксперт предложил привлечь психоаналитиков для понимания действий Макрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что для понимания действий президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России скорее необходимы психоаналитики, нежели политические эксперты.
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