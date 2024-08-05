Экономист Зельцер исключил новый глобальный финансовый кризис

Системного глобального финансового кризиса ждать не стоит. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, комментируя ситуацию на мировых фондовых рынках.