Экономист Зельцер исключил новый глобальный финансовый кризис

Системного глобального финансового кризиса ждать не стоит. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, комментируя ситуацию на мировых фондовых рынках.
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