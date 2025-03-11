❗️Дроны, атаковавшие Подмосковье и Москву, были начинены поражающими элементами — подшипниками диаметром 7 мм.
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❗️Дроны, атаковавшие Подмосковье и Москву, были начинены поражающими элементами — подшипниками диаметром 7 мм.
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