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Сбившая мотоциклиста владелица Bentley ранее была лишена прав

Сбившая мотоциклиста владелица Bentley ранее была лишена прав

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Владелица автомобиля Bentley Bentayga, после столкновения с которым в Москве погиб мотоциклист, ранее была лишена водительских прав.

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