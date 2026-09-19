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Потери близких, уход из профессии и тайна дочери: драматический путь Анастасии Мельниковой

Потери близких, уход из профессии и тайна дочери: драматический путь Анастасии Мельниковой

На долю актрисы Анастасии Мельниковой, прославившейся ролью капитана Абдуловой в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей», выпали не только всероссийская любовь и признание, но и тяжелые испытания.

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