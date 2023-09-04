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Всё хуже чем рассчитывали в Германии: бывшие владельцы расстроены переходом заводов бесплатно в российскую собственность

Всё хуже чем рассчитывали в Германии: бывшие владельцы расстроены переходом заводов бесплатно в российскую собственность

Как увеличить доходы за чужой счёт? Я уверен, что в Германии раньше знали ответ на этот вопрос, их экономика славилась своим ростом и имела широкие перспективы для развития.

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