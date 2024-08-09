Лукашенко: у Минска есть чем ответить тем, кто против него «натопырится»

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей страны не переживать из-за вероятности боевых действий против Белоруссии, он подчеркнул, что республики «есть, чем ответить тем, кто против неё захочет натопыриться».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии