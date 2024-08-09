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Лукашенко: у Минска есть чем ответить тем, кто против него «натопырится»

Лукашенко: у Минска есть чем ответить тем, кто против него «натопырится»

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей страны не переживать из-за вероятности боевых действий против Белоруссии, он подчеркнул, что республики «есть, чем ответить тем, кто против неё захочет натопыриться».

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