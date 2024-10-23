Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на Новый год

Ялта заняла достойное место в рейтинге мест, где можно отлично провести зимние каникулы.«Где же будут отдыхать наши соотечественники в Новый год и на Рождество? На первом месте традиционно Сочи, на втором - Санкт-Петербург, а на третьем месте - Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.