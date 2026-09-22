"Адские" санкции против России – не просто месть: Одно решение Путина может обнулить всё

Ужесточение санкций США в отношении России однозначно "история неприятная": это не только перспектива заоблачных пошлин и торговых санкций до 500%, но и новые широкие полномочия президента США, который теперь сможет вводить меры предельно избирательно, как ему вздумается.
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