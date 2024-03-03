Попов рассказал, как теперь будут оценивать эффективность главврачей на Алтае

По словам главы краевого Минздрава, нужно разбираться в причинах увольнения каждого работника В Алтайском крае будут оценивать эффективность руководителей медучреждений по количеству уволившихся сотрудников.
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