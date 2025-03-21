Telegraph: Британия задумалась об отправке Украине истребителей Typhoon

В четверг на встрече в постоянном объединенном штабе, который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, обсудили отправку британских истребителей Typhoon на Украину.
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