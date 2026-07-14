Рекламная компания "РК" предлагает печать агитационных материалов к выборам

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10.