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Закон, порядок, государство

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В Якутии пресечена деятельность двух подпольных игорных клубов, организованных супружеской парой

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из МУ МВД России «Якутское» и следователями регионального СУ СК России пресекли деятельность двух игорных заведений, которые располагались в нежилых помещениях в городе Якутске.

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