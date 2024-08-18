Хельмут Марко отреагировал на слухи о возвращении Феттеля в Формулу 1

Хельмут Марко отреагировал на слухи о возвращении Феттеля в Формулу 1Хельмут Марко отреагировал на слухи о возвращении Феттеля в В слухах об интересе концерна Audi к четырёхкратному чемпиону мира Формулы 1 Себастьяну Феттелю нет ничего удивительного, считает спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.