Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    арестовать, а потом  в расход  пустить.Сенатор Джабаров:...
  • Зоя Жук
    Жесть. Ну вообще то Россия светское государство. Я вот сейчас в Казани была, так там полно сиешаных браков! Русские п...В РПЦ заявили о з...
  • Лидия Санникова
    Искусственно созданная территория укро террористов. Подлежит уничтожению.Владимира Мединск...

arXiv: обнаружено 25 новых квазаров на границе видимой Вселенной

arXiv: обнаружено 25 новых квазаров на границе видимой Вселенной

Международная группа астрономов, возглавляемая Сильвией Белладиттой из Института астрономии Макса Планка в Германии, сообщила об открытии 25 новых квазаров с красным смещением выше 4,6 — это одни из самых удаленных и ярких объектов во Вселенной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх