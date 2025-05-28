arXiv: обнаружено 25 новых квазаров на границе видимой Вселенной

Политика как она есть

Международная группа астрономов, возглавляемая Сильвией Белладиттой из Института астрономии Макса Планка в Германии, сообщила об открытии 25 новых квазаров с красным смещением выше 4,6 — это одни из самых удаленных и ярких объектов во Вселенной.