В Новом Уренгое возбудили уголовное дело против интернет-вора

В Новом Уренгое в суд передали уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области по факту незаконного получения доступа к Госуслугам и хищения денег у жительницы Ямала, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
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