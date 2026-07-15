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Красный Север

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело против интернет-вора

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело против интернет-вора

В Новом Уренгое в суд передали уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области по факту незаконного получения доступа к Госуслугам и хищения денег у жительницы Ямала, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

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