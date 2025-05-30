Журналист Репортерфай: западные СМИ блокировали материалы о ситуации в Донбассе

Западные СМИ подвергали цензуре и блокировали материалы о ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил канадский участник пресс-тура в Донбасс в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" Алекс Репортерфай.
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