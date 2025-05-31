Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Новый тест повысит точность глобального мониторинга стронгилоидоза

Ливерпульская школа тропической медицины (Liverpool School of Tropical Medicine, LSTM) представила усовершенствованный диагностический инструмент для точного различения двух родственных видов круглых червей-нематод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх