Новый тест повысит точность глобального мониторинга стронгилоидоза

Ливерпульская школа тропической медицины (Liverpool School of Tropical Medicine, LSTM) представила усовершенствованный диагностический инструмент для точного различения двух родственных видов круглых червей-нематод.
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