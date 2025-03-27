NatMed: ограничение сахара, соли и мяса помогает сохранить здоровье до 70 лет

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана подтвердили, что для сохранения физического и психического здоровья до 70 лет нужно ограничить потребление мяса, соли, сахара и вредных жиров.
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