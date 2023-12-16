По 30 000 рублей с каждого: суровый штраф для водителей в 2024 году - знать каждому

Водительское удостоверение является ключевым документом для каждого автомобилиста, и его отсутствие или нарушение правил его использования может привести к различным санкциям, начиная с небольших штрафов и заканчивая серьезными проблемами, включая арест, сообщают специалисты autonews (18+).
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