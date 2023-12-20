Севастополец украл на эвакуаторе чужую машину и сдал её на металл

Житель Севастополя арендовал эвакуатор и украл с его помощью припаркованный во дворе автомобиль Mitsubishi, а затем отвёз его в пункт приёма металла в Симферополе, заработав чуть больше четырёх тысяч рублей.
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